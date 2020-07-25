شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بعرض أغنيته الجديدة على شاشة عملاقة فى دبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بعرض أغنيته الجديدة "تيك توك" عبر إحدى أكبر شاشات العرض العملاقة فى مول دبى بالإمارات، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء عرض الأغنية على الشاشة العملاقة، صحبها بتعليق: "دلوقتى على أكبر شاشة فى دبى مول.. ثقة فى الله نجاح".

وكان الفنان محمد رمضان، احتفل بحصوله على جائزة أفضل مغنى فى أفريقيا، فى استفتاء الجمهور، على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو عارى الجسد من الأعلى عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.





وسرعان ما حصد رمضان عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات التى تهنئه بحصوله على لقب جديد فى مسيرته الفنية.

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من ناحية أخرى حققت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان مع ‏النجم سوبر ساكو أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة ‏الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.‏

النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، ‏حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى حققت ‏فيها الأغنية نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب‎.‎

‎‎"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏ لرمضان ‏‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏‏سعد لمجرد فى أغنية إنساى"‎.‎