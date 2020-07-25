شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى ينشر 3 صور لياسمين عبد العزيز فى مرحلة الطفولة.. متغيرتش كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا نادرة للفنانة ياسمين عبد العزيز في مرحلة الطفولة، معلقا عليها "حبيبتى"، فيما علقت عليه زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال إيموجى فتاة وفى عينيها "قلبين".



بوست أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز

كما تحدث الفنان أحمد العوضي عن مشواره الفنى، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" اليوم السبت :"رغم كل الصعوبات اللي بتقابل الواحد في مشواره ... فخور بكل خطوه عملتها وكل عمل اشتغلته لحد ما وصلت للعملين دول.. الاختيار المسلسل الأقرب لقلبي وسيظل دائما الأفضل والأحب لقلبي".

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بوست العوضي عن شديد الخطورة

وأضاف "شديد الخطورة اللي افتخر أن أول أعمال watch it يبقي مسلسل ليا شكرا لكل حد ساعدني ووقف جنبي .. ولسه المشوار مبتداش لسه المشوار بيبتدي..عين شمس بلد الأبطال".



ياسمين عبد العزيز في مرحلة الطفولة

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تانى ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏



ياسمين عبد العزيز في مرحلة الطفولة

بينما شارك النجم أحمد العوضى فى أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذى يعرض فى يوليو على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏