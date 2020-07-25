شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يعيش حالة من النشاط الفنى بكليب وأغنية وطنية و2 سينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش المطرب إيهاب توفيق حالة من النشاط الفنى، حيث انتهى من تصوير كليب جديد يحمل اسم "هى هى دنيا" فى أحد الكافيهات داخل منطقة التجمع الأول، من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوى، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج، وينتمى إلى أغانى البهجة والسعادة.

ويستعد إيهاب لتقديم أغنية وطنية بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وهندسة صوت إسلام غلاب، ويشارك فيها من المطربين آية خالد، ونورهان المرشدى نجمة ذا فويس، كما انتهى إيهاب، الأيام الماضية من تصوير أغنية جديدة مع الثلاثي حميد الشاعرى ومصطفى قمر وحميد الشاعرى، بعنوان "في زحمة الأيام"، وهي من كلمات الراحل سامح العجمى وألحان أشرف سالم.

كما يستعد إيهاب لتسجيل أغنيتين سينجل هما الأولى بعنوان "هلت الأفراح"، من كلمات هانى الصغير، وألحان الراحل أشرف سالم،والثانية أغنية "باشا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد شكري، والملحن بينو، والموزع الموسيقي حازم منسي.

يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق قدم فى شهر رمضان الماضى، دعاء دينى بعنوان "يارب" كلمات أحمد عبد الله، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز، وسبقه كليب بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.