شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحيى الذكرى الأولى لوفاة فاروق الفيشاوى: فنان قدير وصديق عزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احييت الفنانة ليلى علوى الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوى، الذى توفى في 25 يوليو 2019، أثر أزمة صحية والذى يعتبر أبرز فنانى مصر والعالم العربى، وكتبت الفنانة ليلى علوى، عبر حسابها بموقع تويتر:"الذكرى السنوية الأولى للفنان القدير والصديق العزيز فاروق الفيشاوي.. برجاء قراءة الفاتحة".

ليلى علوى عبر حسابها بموقع تويتر

وأحيا الفنان أحمد الفيشاوى، الذكرى الأولى لرحيل والده النجم الكبير فاروق الفيشاوى، التى تحل اليوم الخامس والعشرين من يوليو، مؤكدا أنه واحدا من أساطير السينما المصرية.

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ونشر الفيشاوى الابن، صورة قديمة من خلال مرحلة طفولته جمعته بوالده الراحل فاروق الفيشاوى ووالدته الفنان سمية الألفى، صحبها بتعليق: "إلى اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله، قلبى عمره ما هيبطل يوجعنى إلى أن نلتقى.. أسألكم الفاتحة لفاروق الفيشاوى أحد أساطير السينما المصرية".

وتحل ذكرى وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوى الأولى، اليوم السبت الموافق 25 يوليو، الذى يعد ضمن قائمة النجوم الكبار الذى لهم بصمة فنية كبيرة فى تاريخ السينما والدراما المصرية، وقدم الكثير من الأعمال الهادفة التى ساعدته على بناء قاعدة جماهيرية كبيرة له فى مختلف أنحاء الوطن العربى، حتى أنه ترك وصية مختلفة لنجله أحمد الفيشاوى قبل وفاته كان يحلم هو بنفسه بتحقيقها.