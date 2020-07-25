شكرا لقرائتكم خبر عن فوتوسيشن جديد للفنان أحمد زاهر وابنته ليلى بملابس كاجوال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الفنان أحمد زاهر لجلسة تصويرية مع ابنته ليلى أحمد زاهر، حيث حرصا على ارتداء ملابس كاجوال بعدما خضعا لفوتوسيشن بملابس كلاسيكية لاقت إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



أحمد زاهر وابنته ليلى

وشارك الفنان أحمد زاهر، عددا من الصور على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية، معلقا عليها "مع صديقتى المفضلة"، فيما علقت النجمة روجينا على الصور قائلة: "قمرين يا عمرى".



أحمد زاهر وابنته ليلى

وعلى صعيد آخر يستعد النجم أحمد زاهر لتصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، ويظهر أحمد زاهر فى شخصية قريبة من شخصية "فتحى" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، ومتزوج من هيدى كرم ويحدث مشاكل بينهما بسبب زيجة ثانية فى السر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى مطلع أغسطس المقبل.



أحمد زاهر وابنته ليلى

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

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أحمد زاهر وابنته ليلى

وفى سياق آخر طرح صناع فيلم "زنزانة 7" أفيش العمل قبل طرحه بالسينمات ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير مشاهد الفيلم كاملا يوم ‏‏13 يوليو الماضى بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى ‏وأحمد التهامى.‏

وكان آخر أعمال أحمد زاهر مشاركته فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في بطولته كل من روجينا ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، وإدوار، ورحاب الجمل وأخرون من النجوم.