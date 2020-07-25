شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لمسرحية "أنا والنحلة والدبور" لمحمد صبحى فى موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدي الفنان محمد صبحي خلال موسم عيد الأضحى المسرحي حصريًا ولأول مرة في مصر والوطن العربي، العرض الأول لكوميديا «أنا والنحلة والدبور» التي تتناول الصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت، في قالب كوميدي راقي وجاد، حيث ينتصر العرض للمرأة المصرية ويظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما، في عرض فني لا يخلو من الكوميديا.

المسرحية تعرض علي قناة TeN حصريًا أول أيام العيد الساعة العاشرة مساء وتعاد السبت 10 صباحاً ، كما ستعرض يوم الجمعة 7 أغسطس 10 مساء كما تعرض قناة TeN المسرحية لمشتركيها على اليوتيوب خلال أيام العيد .



محمد صبحي وعبدالرحيم حسن

مسرحية "أنا والنحلة والدبور" من بطولة وإخراج محمد صبحي، تأليف أيمن فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وحازم القاضي، وميرنا زكري، والطفلان بيلار أحمد سامي وعبد الرحمن محمود.

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وتأتى أهمية وقيمة وجمال العرض فى أنه يناقش قضية المرأة بمواقف كوميدية نابعة من المواقف، فيما يقدم صبحى لمشاهديه المتعة البصرية والذهنية والكوميديا الراقية، ويفجر الضحكات لدى الجمهور بكاريزمته وأداؤه على المسرح.

الجدير بالذكر تعرض مسرحية غزل البنات يوم الاثنين 10 مساء وتعاد الثلاثاء 10 صباحا ، كما تعرض مسرحية خيبتنا الخميس 6 أغسطس 10 ونصف مساء وتعاد الجمعة 10صباحا.