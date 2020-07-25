شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد رامى جمال الـ36.. مسيرة ناجحة فى التلحين وعدة ألبومات فى الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم رامى جمال بعيد ميلاده الـ 36 بعد مسيرة غنائية ناجحة، رامى لا يختلف عليه اثنين فهو من أهم نجوم الغناء والتلحين في مصر والوطن العربى، لحن لعدد كبير من المطربين من ضمنهم إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبدالوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.



رامى جمال

النجم رامى جمال قدم العديد من الأغانى الفردية والالبومات الناجحة حيث قدم أول ألبوماته الغنائية "ما ليش دعوة بحد" منذ حوالى 9 سنوات وحقق نجاحا كبيرا، وبعدها قدم ألبومات أخرى من ضمنها "فترة مش سهلة" و"ملناش إلا بعض" و"ليالينا" وآخرها ألبوم "أنا لوحدى" .

حقق ألبومه الأخير "أنا لوحدى" نجاح كبير، واختار رامى جمال من خلاله موضوعات غنائية جديدة ارتبطت بالوحدة والاشتياق فى هيد الألبوم، مثل: أغنية "أنا لوحدى" وأغنية "لو على النسيان" التى قاوم فيها الحنين لحبيبته السابقة، وأغنية "استغنيت" بالانتقام من حبيبته إذا اقتربت منه، وغيرها، وأغنية "سقف" التى دعت إلى التفاؤل، وأغنية "مش ملاحظ حاجة" الأولى التى جمعته بزوجته ناريمان، كما أنها بمثابة رجوع لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، وتعاون فيه مع مجموعة متميزة من الملحنين والموزعين، منهم مدين وبلال سرور وياسر نور ومحمد أنيس، كما أنه لحن عددا كبيرا فى الألبوم ومن الموزعين توما ونادر حمدى وأحمد إبراهيم ووسام عبد المنعم وشريف مكاوى، وأحمد المغربى وكريم عبد الوهاب، حيث كانت لهم بصمة مميزة فى اختيار وتنوع الأغانى ما بين المقسوم وتقديم مزيكا تتناسب مع طبيعة الأغانى التى قدمها من خلال الألبوم، كما أنه تعاون مع شعراء لهم حجمهم فى سوق الغناء، منهم: تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة.

خلال ألبوم "أنا لوحدى" قدم فكرة مختلفة بأغنية "سقف" بظهور مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين معه فى الكليب، مثل: أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش وغيرهم .

Advertisements

"وراء كل رجل عظيم امرأة" هذا ماينطبق على كل من رامى جمال وزوجته ناريمان حيث يجمع بينهم قصة حب كبيرة، فدائمًا يصرح جمال عن ارتباطه بزوجته، حيث يساندا لبعضهم البعض خلال الأزمات التي يتعرض لها بعضهم البعض.

وينتهز رامى الفرص للتعبير عن حبه لزوجته، ودائمًا ما يروي قصته سويًا، قائلًا: "أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة".



رامى جمال وناريمان

ناريمان شاركته في ألبومه الأخير "أنا لوحدى" في أغنية "مش ملاحظ حاجة" من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وغناها الثنائي رامي وزوجته على طريقة الـ"الديو" لتعود من خلالها إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرا منذ طرحها، فقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.