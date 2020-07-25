شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز: أزمة كورونا أجلت وقوفى على خشبة المسرح كممثلة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة شاهيناز إنها ستخوض تجربة التمثيل المسرحى، من خلال عرض مسرحى ينتجه القطاع الخاص، تغنى خلاله أغنية واحدة فقط، إذ تقدم نفسها كممثلة وليست كمطربة، وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365" إنه من المقرر بدء بروفات المسرحية بعد انتهاء أزمة كورونا إذ كان من المقرر البدء فى المسرحية أوائل العام الجارى، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.

وعن آخر ألبوماتها، أعلنت شاهيناز أن ألبومها الغنائى جاهز للطرح، وتنتظر التنسيق مع الشركة المنتجة لتحديد موعد طرحه كاملا بالأسواق لافتة إلى أنها طرحت منه عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وطرحت شاهيناز عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" أحدث فيديو كليب لها، لأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بلوك جديد فى الشكل والأداء .

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين.