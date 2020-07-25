شكرا لقرائتكم خبر عن شروق البنى تشارك فى شارع شيكاغو وتخرج فيلم "أبناء الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الممثلة السورية "شروق البني" في مسلسل "شارع شيكاغو"، من إخراج "محمد عبدالعزيز" وبطولة النجمة سلاف فواخرجي وتقدم دور فيكتوريا، صاحبة خمارة فيكتوريا حيث أن أحداث العمل تدور في شارع يضم مجموعة من شرائح المجتمع باختلاف الثقافات والديانات، حيث تجري أحداث مشوقة جدا، ومن جهة أخرى ألفت الفنانة السورية وأخرجت فيلما بعنوان "أبناء الحياة"، في مهرجان مع المؤسسة العامة للسينما وشارك في بطولته الفنانين جهاد سعد ومؤيد الخراط والطفل طه ريحان".

الفيلم يحكي قصة عائلة مؤلفة من ابن وأب يفقد زوجته بعد ولادة الطفل، ويستعرض مراحل تطور العلاقة بين الأب والابن، إلى أن يصبح الطفل شابا، ويسعى لتأمين مستقبله والأب يرفض فكرة ابتعاد الابن عنه، ويشتد الصراع العاطفي عند الأب نتيجة عدم تقبله فكرة ابتعاد الابن، وتوجب أن يتركه ليرى المناسب، وعبرة الفيلم أننا نحن أبناء الحياة ولسنا ملك الأهل مدى الحياة".

الفنانة السورية شروق البني قالت: واقع السينما السورية كواقع المسرح تماما، موضحة: "لدينا سينما قوية بدأت في العشرينيات، لكنها تعاني حاليا من قلة في الحالة الإنتاجية بسبب الظروف" ، أما واقع المسرح، فهو بحالة نشاط دائم، ويقدم عدة عروض كل عام، وطاقات متجددة رغم ظروف الحرب، إلا أن أكبر المعوقات هي الحالة الإنتاجية وقلة الاهتمام، حاله حال السينما".

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وعن استمرارها في مجال التمثيل وتأثره بالإخراج، قالت: "التمثيل مهنتي ولن أتركه لأني يجب أن أبقى أمام الكاميرا أما الإخراج هواية ولا أعرف إلى أين أصل فيه، لا حدود في الفن، والاكتشافات مستمرة".