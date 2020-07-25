شكرا لقرائتكم خبر عن "الغسالة" ظهرت 17 مرة فى إعلان الفيلم رغم بناء قصته على اختفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق السينما المصرية موسم عيد الأضحى فى السينما المصرية لمشاهدة الأفلام المعروضة، ومن بين هذه الأفلام فيلم "الغسالة" بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، والذى ظهر من خلال الإعلان الرسمى له بشكل مختلف حيث تناول الإعلان عدة عناصر من الخيال العلمى خاصة السفر عبر الزمن.

الغريب فى إعلان الفيلم أيضا اختفاء "الغسالة" ويبحث عليها الجميع ورغم هذا الاختفاء إلا أنها ظهرت 17 مرة خلال البرومو الرسمى ما يدل على أن الغسالة ستكون المحور الرئيسى الذى يدور عنه الفيلم منذ بدايته وحتى نهايته.





ومن الواضح أن الغسالة هي آلة الزمن التي انتقل بها الشخصيات إلى التسعينيات، وهذا ما يبرر اللقطات التي نرى فيها الشخصيات تدخل وتخرج منها، وفي أحد المشاهد تختفي من مكانها السابق ونراها في مكان مختلف بصحبة طاهر أبو ليلة وآخرين، كأنهم هم من استولوا عليها، ولكن أيضاً نراها بصحبة محمد ثروت، في لقطة عراك صوتي، وفي لقطة أخرى بصحبة بيومي فؤاد، ولكن ليست غسالة واحدة، بل الكثير.

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فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.





وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من العقبات التي تمنعه من الارتباط بحب حياته. الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.