شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام فى موسم عيد الأضحى وفيلم واحد على منصة رقمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم عيد الأضحى المقبل الذى يتبقى عليه أيام معدودة، عرض 5 أفلام خلال الموسم السينمائى، ورغم أن الطاقة الاستيعابية للتشغيل وصلت لـ25%، لكن قرر المنتجون التضحية من أجل إسعاد الجمهور فى موسم صعب للغاية، ويرصد ”الخليج 365” قائمة الأفلام المقرر عرضها فى السينمات، وتأتى كالتالى:

الغسالة

فيلم "الغسالة" الذى بدأت السينمات تستعد لعمليات الدعاية الخاصة به، وهو تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين.

زنزانة 7

أول الأفلام التى حجزت مكانها فى الموسم فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى، وعبير صبرى، ومايا نصرى، ومنة فضالى، وأحمد التهامى، وإيهاب فهمى، ومدحت تيخه، وإيمى إسلام، ومصطفى هريدى، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى.

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الفيلم الثانى الذى حجز مكانه أيضاً هو "ورقة جمعية" من بطولة لوسى وميدو عادل وسهر الصايغ وسامى فهمى ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامى مغاورى، ومن تأليف محمد جمال طه، والذى عرض للمرة الأولى فى الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدور البحر المتوسط وتحديداً فى مسابقة نور الشريف.

هناك أيضاً فيلم "توأم روحى" للفنان حسن الرداد حجز مكانه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث قرر منتجه طرحه فى دور العرض خلال موسم العيد، على أن يطرح البرومو الرسمى خلال اليومين المقبلين لاستكمال عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات وبدأت دور العرض فى تعليقها على جدرانها، والفيلم بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

أما فيلم "صاحب المقام"، سيعرض الفيلم لأول مرة فى موسم العيد على إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانيين، تأليف ابراهيم عيسى، اخراج ماندو العدل.

ريما

هناك أيضا فيلم "ريما" الذى انضم لقائمة أفلام عيد الأضحى، حيث تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، والفيلم يشارك في بطولته محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وتأليف أحمد انور وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، من خلال ظهور فتاة صغيرة في حياة زوج وزوجته وتقلب حياتهما رأسًا على عقب.