شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مصطفى فهمي برفقة زوجته فى أحدث ظهور لهما بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان مصطفى فهمي قضاء العطلة الصيفية برفقة زوجته فاتن موسى في الساحل الشمالي، وقد حرصت فاتن موسى على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا أو فيديوهات تجمعهما معا خلال الإجازة الصيفية.



مصطفى فهمي وفاتن موسى في الساحل الشمالي (1)

ونشرت فاتن موسى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم السبت، 6 صور برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي خلال تواجدهم في الساحل الشمالي، معلقة عليها "الصيف في الساحل"، وقد لاقت الصور إعجاب الكثيرين عبر السوشيال ميديا.



مصطفى فهمي وفاتن موسى في الساحل الشمالي (2)

وفي وقت سابق، حرص النجم مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسى، على الاستمتاع بوقتهما والعطلة الصيفية على أحد الشواطئ، وشاركت فاتن موسى متابعيها فيديو لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، من داخل البحر ويستعدان لركوب "الجيت سكي"، وتناديه بالـ"سوبر ستار".



مصطفى فهمي وفاتن موسى في الساحل الشمالي (3)

ويحب النجم مصطفى فهمى ممارسة الرياضة كثيراً ويلجأ لها دائماً من أجل تجنب الإكتئاب وإخراج الطاقة السلبية.

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مصطفى فهمي وفاتن موسى في الساحل الشمالي (4)

وفى حديثه عن البحر وحبه له يأتى فى وقت يقضى فيه إجازته الصيفية فى الساحل الشمالى بصحبة زوجته الاعلامية اللبنانية التي تحرص على مشاركة الجمهور بنشر صورهم على "انستجرام" من اللحظات اللتى يقضونها سوياً فى الساحل مستمتعين بأجواء الصيف هناك.



مصطفى فهمي وفاتن موسى في الساحل الشمالي (5)

وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.



مصطفى فهمي وفاتن موسى في الساحل الشمالي (6)