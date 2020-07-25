تعرف على تفاصيل إصابة Doja cat بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية دوجا كات "Doja Cat" أنها أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا لكنها تعافت منه، وجاءت إصابتها بـ"COVID-19" بعد أسابيع فقط من سخريتها من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من الوباء العالمى.
وخلال استضافة مغنية الراب البالغة من العمر 24 عاما كشفت أنها أصيبت بالفيروس خلال مقابلة في Capital XTRA، أمس الجمعة، وشفيت من الفيروس الذى قالت فى السابق إنها لم تكن خائفة منه، وهو ما تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلى ميل".
وقالت دوجا كات : لقد أصبت بالفعل بفيروس كورونا " covid-19 " ، وبصراحة أنا لا أعرف كيف يحدث هذا وكيف أصبت به لكن فى الحقيقة حدث ذلك وكنت من المصابين.
doja cat
وأوضحت النجمة الشهيرة قائلة "أنا بخير الآن.. لقد أصبت بالاعراض لعدة أيام لكن أنا بخير الآن".
يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أثارت دوجا كات الجدل من خلال " Instagram Live " مع معجبيها عندما سخرت من الأشخاص الذين كانوا قلقين بشأن وباء كورونا.
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