سلاف فواخرجي تدافع عن قبلتها في «شيكاغو»

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على الهجوم الذي تعرضت له بسبب بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" والذي تظهر فيه وهي تكاد تقبل بطل العمل مهيار خضور.

سلاف فواخرجي، قالت خلال لقائها في قناة الجديد : اتصور إن الهجوم الذي نشب ضد بوستر الفيلم بسبب قبلة أمر مبالغ فيه وكان أكثر تجريحا من الفعل نفسه إذا اعتبرت أنه جرحهم ايضا.

سلاف فواخرجي

وأضافت: "في المقابل سعدت كثيرا بردود الفعل الإيجابية و التي دافعت عني وعن العمل وهو ما يؤكد أن هذا الهجوم غير مبرر لهذه الدرجة خاصة أن هناك أعمال تم تقديمها أكثر جرأة سواء من حيث الألفاظ او الإيحاءات ولم تشهد هذا الهجوم".

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واوضحت أن ما تعرضت له ليس له سوى معنى واحد وهو أننا نتراجع الى الخلف بين الاجيال وعاما بعد عام.

وعن رد فعل زوجها المخرج وائل رمضان والذي يشارك أيضا في العمل كأحد أبطاله قائلة: إنه كان داعما لها ولم يعترض على أى عمل قامت باختياره خاصة أنه يثق كثيرا في اختياراتها.

وكان زوج سلاف، قد كشف أنه هو من قام بالتقاط صورة الغلاف.