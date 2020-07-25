رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا، تفاصيل دخولها عالم الفن، والمهنة التي عملت بها قبل التحاقها بالفن.
وأضافت خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع عبر فضائية "dmc": أنها لم تكن تخطط أو تفكر في دخول هذا المجال رغم أن الفرصة كانت متاحة منذ صغرها، و أنها لم تتمكن في بداية عملها بالتمثيل من الحديث باللغة العربية ولكن الأن أصبحت "لبلب".
وأضافت، أنها دخلت عالم الفن بالصدفة البحتة، وأن والدها لم يكن لديه أي اعتراض على دخولها عالم التمثيل.
وكشفت عن مهنتها قبل التمثيل قائلة: "كنت بأشتغل في التدريس لـ "كي جي وان" حتى مراحل خامسة ابتدائي و أول مشهد لي كان في مسلسل أفراح ابليس و نفسي أشتغل مع أحمد مكي، ونيللى كريم.
وتابعت "صديقي قال لي إن أحد المخرجين حصل على رقم هاتفي للظهور في عمل فني، وذهبت والمخرج اختارني للمشاركة في العمل".
واستطردت :"من وقتها رجلي جت في عالم التمثيل وأبي كان يشجعني في هذا الأمر ولم يعترض على أعمالي ومبسوط بأعمالي الفنية".
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة هنادي مهنا مع اللغة العربية.. وهذه مهنتها قبل التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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