أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الأولى لرحيل والده

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري أحمد الفيشاوي الذكرى السنوية لوفاة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بكلمات مؤثرة وصورة من طفولته.

أحمد الفيشاوي، نشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: "إلى اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله، قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي .. أسألكم الفاتحه لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية".

احمد الفيشاوي ووالده

وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، الموافق 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني وجمهوره.

وولد فاروق الفيشاوى في 5 فبراير عام 1952، في محافظة المنوفية فى مصر، كانت عائلته تعتبر من العائلات الارستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوى ثلاثة إخوة ذكور وشقيقتين، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".