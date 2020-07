كاثرين زيتا جونز تنشر صورتها نادرة من طفولتها

رنا صلاح الدين - كاثرين زيتا جونز

نشرت النجمة والممثلة البريطانية الشهيرة كاثرين زيتا جونز، من ألبوم العائلة واحدة من صورها القديمة والتى التقطت لها أيام الطفولة، حيث كانت النجمة العالمية تقضى وقتا ممتعا مع عائلتها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 3.5 مليون شخص صورة من إحدى الرحلات العائلية مع أسرتها، ويعود تاريخها الي 1974 حيث كانت كاثرين تبلغ من العمر 5 سنوات في ذلك الحين، و أشارت إلى أنها من ترتدي التي شيرت المخطط بالعرض و أكدت بتعليقها علي الصورة أنها مازالت تعشق هذه النوعية من "التى شيرتات".

و قد حصدت صورة كاثرين زيتا جونز، سلسلة طويلة من عبارات الإشادة بينما علق بعض مرتادي صفحتها علي مدي تشابه ملامحها مع ملامح والدتها .

كاثرين زيتا جونز

والجدير بالذكر أن كاثرين زيتا جونز التي فازت بجائزة الاوسكار عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1984، وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها " The Haunting " و " America's Sweethearts " و " The Terminal " و " The Legend of Zorro " و " Ocean's Twelve " وغيرهما.