بعد إعلان أحمد سعد خطوبته.. سمية الخشاب: لن أترك حقي منه

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على القضايا الدائرة بينها وبين طليقها الفنان المصري أحمد سعد.

سمية الخشاب، قالت في تصريحات صحفية، إنه لا تصالح مع أحمد سعد، في القضايا المرفوعة بينهما على خلفية طلاقهما بعد زواج دام 18 شهرا، مؤكدة أنها متمسكة بنيل حقوقها من سعد قائلة: "دى أبسط حقوقي".

و كانت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، قررت السبت الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة سبتمبر المقبل للمرافعة.

احمد سعد وسمية الخشاب

ورفضت الفنانة سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حال الدعوة المقامة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

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احمد سعد وسمية الخشاب

وتقدمت الفنانة سمية الخشاب، بدعوى قضائية ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

يأتى تصريح سمية الخشاب بعد ساعات من إعلان النجم أحمد سعد ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني، إذ يعيش قصة حب جديدة معها بعدما تعرف عليها منذ فترة.

وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل.

وظهر النجم أحمد سعد، مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبي عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.