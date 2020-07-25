فن ومشاهير

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض طالبات أكاديمية الفنون للتحرش

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض طالبات أكاديمية الفنون للتحرش والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020

الفنان المصرى أشرف زكي

انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن تعرض عدد من طالبات المعهد العالي للسينما فى مصر، للتحرش، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه. 

 

Advertisements

وفي تصريح صحفى قال الفنان المصرى أشرف زكي، نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون إن ما أثير على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض طالبات المعهد العالي للسينما، حول تعرضهن لمحاولات البعض بهن داخل الحرم الجامعي لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الدراسة داخل الأكاديمية متوقفة تماماً منذ خمسة أشهر، بسبب أزمة وقرارات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، فمتى تعرضن للتحرش. 

 

وأكد وجود قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وهو الأمر الذي لن يسمح به نهائياً، مؤكداً أنه على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبنائه الطلاب والطالبات بالأكاديمية، مع الوعد بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات.

 

وكانت إدارة الأكاديمية، قد أعلنت في وقت سابق أنه لم تتقدم أي طالبة من طالبات الأكاديمية بأي شكوى عن تعرضها للتحرش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض طالبات أكاديمية الفنون للتحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا