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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض طالبات أكاديمية الفنون للتحرش والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
الفنان المصرى أشرف زكي
انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن تعرض عدد من طالبات المعهد العالي للسينما فى مصر، للتحرش، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
وفي تصريح صحفى قال الفنان المصرى أشرف زكي، نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون إن ما أثير على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض طالبات المعهد العالي للسينما، حول تعرضهن لمحاولات البعض التحرش بهن داخل الحرم الجامعي لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الدراسة داخل الأكاديمية متوقفة تماماً منذ خمسة أشهر، بسبب أزمة كورونا وقرارات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، فمتى تعرضن للتحرش.
وأكد وجود قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وهو الأمر الذي لن يسمح به نهائياً، مؤكداً أنه على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبنائه الطلاب والطالبات بالأكاديمية، مع الوعد بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات.
وكانت إدارة الأكاديمية، قد أعلنت في وقت سابق أنه لم تتقدم أي طالبة من طالبات الأكاديمية بأي شكوى عن تعرضها للتحرش.
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