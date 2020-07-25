أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى رحيل والده “أحد أساطير السينما”

أحيا الممثل أحمد الفيشاوي الذكرى السنوية الأولى على رحيل والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية بحسب تعبيره.

ونشر “الفيشاوي” صورة عائلية قديمة ضمت والده فارق الفيشاوي ووالدته سمية الألفي بالاضافة اليه عندما كان طفلاً. وعلّق على الصورة “الى اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله قلبي سيبقى يؤلمني الى أن نلتقي.. أسألكم الفاتحة لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية“.

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نذكر أنه في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر 2018 اعلن فاروق الفيشاوي خلال تسلمه الدرع التكريمي من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة.

وقال “الفيشاوي” حينها في الكلمة التي ألقاها خلال تسلمه الدرع التكريمي “اجريت بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئء زميلًا آخر على تكريمه”.

لكن المرض الخبيث كان أسرع في خطف الفنان المصري الذي أغنى المكتبة الفنيّة العربية بمئات الأعمال المهمة مع أهم نجوم الزمن الجميل وذلك في 25 تموز 2019.