وداعًا مروان محفوظ… وفاة الفنان اللبناني الكبير في سوريا

توفي الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ اليوم السبت في العاصمة السورية دمشق، داخل مستشفى الأسد الجامعي وذلك بعد ارتفاع حرارته وضيق في التنفس.

وتحدثت بعض المصادر أن الفنان الكبير توفي بمضاعفات فيروس كورونا، ولكنها لم تؤكد المعلومة لأن هذا الموضوع من اختصاص الفريق الطبي المعالج.

وأتت وفاة “محفوظ” بشكل مفاجئ خارج حدود وطنه، بالاضافة الى تواجد عائلته في كندا، وسط اغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا.

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وكان مروان محفوظ قد قدم في 23 حزيران الفائت أمسية غنائية بمشاركة أوركسترا الموسيقى الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون. وبقي في دمشق حتى وافته المنية.

نذكر أن مروان محفوظ كان قد أطل من خلال برنامج “الفن هوايتي” الذي كان يقدمه رشاد الميمي على تلفزيون لبنان. غنى مروان محفوظ في هذا البرنامج لوديع الصافي “طل الصباح” وأغاني أخرى. ومن هنا كانت انطلاقته نحو الاحتراف، إذ استدعاه الأخوين رحباني وضماه إلى فرقتهما حيث شارك في أول عمل مسرحي في بعلبك “دواليب الهوا” عام 1965 من بطولة الشحرورة صباح والفنان الكبير نصري شمس الدين. ثم شارك في مسرحيات أخرى منها: أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صح النوم، ناس من ورق، المحطة، قصيدة حب، وغيرها. أيضاً لعب دور البطولة في مسرحية “سهرية” للفنان زياد الرحباني. غنى في هذه المسرحية أغاني لاقت شهرة واسعة منها: يا سيف عالإعدا طايل” و”خايف كون عشقتك وحبيتك”.

غنى مروان محفوظ للعديد من كبار المؤلفين والملحنين، نذكر منهم: الأخوين رحباني، زياد الرحباني، وديع الصافي، فيلمون وهبي، إلياس رحباني، سهيل عرفة، جوزيف أيوب، عبد الفتاح سكر، وغيرهم … ومن الشعراء: الأخوين رحباني، موسى زغيب، عبد الجليل وهبي، عيسى أيوب، بطرس ديب، غسان مطر، زياد رحباني، مصطفى محمود، وغيرهم.

سينمائياً، إشترك مروان محفوظ في فيلم الأخوين رحباني “سفر برلك” وقام ببطولة فيلم “فتيات حائرات”.