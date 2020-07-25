نجم كبير انضم الى دانييلا رحمة ومعتصم النهار في مسلسل DNA

ما يزال المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، مستمر في التحضيرات لانطلاق تصوير المسلسل الذي يجمع النجمة دانييلا رحمة بالنجم معتصم النهار، وقد تم اختيار اسم DNA للمشروع، المؤلف من ١٠ حلقات للمخرج المثنى صبح والكاتبة ريم حنا.

وقد انضم قبل أيام النجم اللبناني الكبير عمار شلق للمسلسل الذي سينطلق تصويره خلال أيام في بيروت، كما انضمت الممثلة ساشا دحدوح للعمل، ومجموعة من النجوم منهم وسام سعد، روز الخولي، تامار أفاكيان وغيرهم.

شلق يقدم دوراً مختلفاً وشخصية لديها خصوصيتها، تؤثر على مجرى القصة وأحداثها، وهي قصة حقيقية، مشوقة وغريبة، يطرحها العمل بجرأة، كذلك بالنسبة لساشا التي تقدم شخصية جديدة عليها.