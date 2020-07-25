هاري وميغان ينأيان بنفسيهما عن كتاب "العثور على الحرية"

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"الخليج 365" من بيروت: نأى الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان بنفسيهما عن كتاب قادم عن حياتهما داخل العائلة المالكة قائلين إنه لم تتم مقابلتهما لدى كتابته ولم يسهما فيه بأي شكل.

وذكرت وسائل إعلام يوم السبت أنه من المقرر صدور الكتاب الذي يحمل عنوان "العثور على الحرية" في شهر آب المقبل ويتوقع أن يلقي الضوء على إحباطات الزوجين مع القصر والصحافة.

وقال متحدث بإسم الزوجين في بيان: "لم تحدث لقاءات مع دوق ودوقة ساسكس ولم يسهما في كتاب (العثور على الحرية)".

وأضاف "هذا الكتاب يستند إلى تجارب المؤلفَين الخاصة كعضوين في الفريق الصحفي الذي يغطي أخبار العائلة المالكة وإلى تغطيتهما الصحفية المستقلة".

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ومن المتوقع أن يسرد الكتاب، وهو من تأليف الصحفية كارولين دوراند والصحفي أوميد سكوبي اللذين يغطيان أخبار العائلة المالكة، بالتفصيل كيف شعر الزوجان بأن المؤسسة الملكية أخفقت في دعمهما وذلك فقاً لما ذكرته صحيفة ذا تليغراف.

واستشهدت صحيفة ذا تايمز بمقتطفات من الكتاب تشير إلى مشاحنات بين أفراد العائلة إذ يعتقد هاري أن بعض أقاربه لا يحبون ميغان وأن آخرين يشعرون أن شعبية الزوجين يجب "كبحها".

وقالت الصحيفة إن ميغان وصفت انتقادات الصحافة بأنها "كالموت بآلاف الجروح"