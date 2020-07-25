45 مليون دولار ثمن جلوس ويل سميث على طاولة زوجته الحمراء

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"الخليج 365" من بيروت: حالة من الخيبة والصدمة يعيشها محبو الممثل الأميركي ويل سميث بعد اكتشافهم أنهم كانوا ضحية خدعة وأنه لا يستحق االتعاطف الكبير الذي حظي به بعد اعتراف زوجته "جادا سميث" بخيانتها له.

وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية أن سميث تقاضى 45 مليون دولار مقابل ظهوره في حلقة برنامج Red Table Talk، الذي تقدمه زوجته، والتي تضمنت عدداً من التصريحات الجريئة.

وحققت حلقة البرنامج الذي يُعرض أونلاين مشاهدات ضخمة، لما تضمنه من اعترافات حول تفاصيل وأسباب خيانتها له، إذ دخلت في علاقة مع المغني "أوغست ألسينا" بعد انفصالها عنه ظناً منها أنها لن تعود إليه مرة أخرى.

وبررت زوجة الممثل العالمي موقفها بأنها كانت تشعر بالألم الشديد مضيفةً: "كنت محطمة للغاية".

واللافت أن خبر تقاضي المال للحديث عن أسرار حياته بخاصة خيانة زوجته زعزع ثقة الجمهور بنجمهم المحبوب الذي تخلى عن الكثير من المبادئ لقاء حفنة من المال، خاصة أنه يصنف وزوجته من النجوم الأكثر ثراء من بين مشاهير هوليوود، إذ تقدر ثروتهما بحوالى 260 مليون دولار وفق عدد من الإحصاءات التي أجريت في بعض الوسائل الاعلامية.