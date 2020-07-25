في ذكرى وفاته الأولى.. هنادي مهنا لفاروق الفيشاوي: "افتقدتك كثيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة هنادي مهنا، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

ونشرت هنادي، صورة تجمعها مع فاروق الفيشاوي، وعلقت: "افتقدتك كثيرا.. لا أصدق أنه مر عام.. ربنا يرحمك يا غالي".

يُذكر أن فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.