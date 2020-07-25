وفاة الفنان مروان محفوظ.. ووائل جسار ينعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان وائل جسار، عن وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ، عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر جسار، صورة الراحل، وعلق: "وداعًا الفنان الكبير مروان محفوظ".

وكانت تقارير لبنانية، أوضحت أن الفنان الراحل توفي صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، لإصابته بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

كان مروان محفوظ، رائدًا مع الرحابنة، وشارك في مسرحيات كثيرة، منها "سهرية" التي ما تزال في ذاكرة الكثيرين، كما تابع تعاونه مع زياد الرحباني الذي لحن له العديد من الأغنيات.

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غنى مروان محفوظ، للعديد من كبار المؤلفين والملحنين، نذكر منهم: الأخوين رحباني، زياد الرحباني، وديع الصافي، فيلمون وهبي، إلياس رحباني، سهيل عرفة، جوزيف أيوب، عبدالفتاح سكر، وغيرهم. ومن الشعراء: الأخوين رحباني، موسى زغيب، عبدالجليل وهبي، عيسى أيوب، بطرس ديب، غسان مطر.

أما في السينما، اشترك مروان محفوظ في فيلم الأخوين رحباني "سفر برلك" وقام ببطولة فيلم "فتيات حائرات" مع الممثلة إغراء.

وكان الحفل الأخير للفنان مروان محفوظ على خشبة مسرح دار الأوبرا السورية بدمشق في 23 يونيو 2020.

يُذكر أن اسم الراحل الحقيقي هو أنطوان، ولكن وديع الصافي هو من اختار له هذا الاسم.