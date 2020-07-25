صندوق الذكريات.. أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على إحياء الذكرى السنوية الأولى على رحيل والده النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر أحمد صورة من صندوق الذكريات، ظهر فيها طفلًا يتوسط والده ووالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، تم التقاطها بتقنية الأبيض والأسود.

وكتب أحمد في تعليقه على الصورة "إلى اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله، قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي.. أسألكم الفاتحة لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.