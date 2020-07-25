نوال الزغبي لـ"كارول سماحة" في عيد ميلادها: "سيدتنا الجميلة".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نوال الزغبي، على تهنئة صديقتها الفنانة كارول سماحة، بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت ٢٥ يوليو.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أسعد عيد ميلاد.. أتمنى لكي كل التوفيق سيدتنا الجميلة".

وردت كارول، عليها قائلة: "شكراً جزيلاً على الروح الجميلة.. شكرا لكي نوال".

يذكر أن الفنانة كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليب "bon Voyage"، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع دي جي يوسف.