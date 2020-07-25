محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة نوال الزغبي، على تهنئة صديقتها الفنانة كارول سماحة، بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت ٢٥ يوليو.
وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أسعد عيد ميلاد.. أتمنى لكي كل التوفيق سيدتنا الجميلة".
وردت كارول، عليها قائلة: "شكراً جزيلاً على الروح الجميلة.. شكرا لكي نوال".
يذكر أن الفنانة كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليب "bon Voyage"، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع دي جي يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي لـ"كارول سماحة" في عيد ميلادها: "سيدتنا الجميلة".. والأخيرة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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