عمرو وهبة عن "جمجوم وبم بم": "من أكتر الحاجات اللي اتبسطت وأنا بعملها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان عمرو وهبة، عن سبب سعادته بالمشاركة في مسلسل "جمجوم وبم بم"، الذي يُعرض على منصة شاهد، الفترة الحالية.

ونشر وهبة، صورا له من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من أكتر الحاجات اللي اتبسطت وأنا بعملها، عشان فيها فنانين بحبهم ومن جمهورهم زي محمد سلام ومحمد عبدالرحمن، وعشان مع ناس صحابي وبحب أشتغل معاهم زي شيماء سيف وميرنا جميل، وعشان مع مخرج بحبه وبيشجعني من سنين زي أستاذ إسلام خيري وعشان اللي كاتب مؤلفين شاطرين كل شغلهم حلو وناجح".

وعلق الفنان محمد عبدالرحمن، قائلا: "حبيبي يا عمرو.. نورتنا وشرفتنا يا نجم ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا يا حبيبي".

مسلسل "جمجوم وبم بم" بطولة: محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.