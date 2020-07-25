أحمد فلوكس عن سامي العدل: "أرجل وأحن أب.. لا أنساك أبدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرص الفنان أحمد فلوكس، على توجيه رسالة إلى الفنان القدير الراحل سامي العدل، وذلك عبر حسابه على إنستجرام. ونشر فلوكس، صورة الراحل سامي العدل، وعلق: "الله يرحمك يا سامي يا أرجل وأحن أب كنت ومازلت لي.. لا أنساك أبدا، الله يرحمك.. أرجو الدعاء له". يذكر أن الذكرى الخامسة للفنان الراحل سامي العدل، كانت يوم 10 يوليو الجاري، إذ توفي عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

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