"لحن الخلود" و"درب المهابيل" أبرز أعمالها.. معلومات عن نادية السبع بذكرى وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت أمس الجمعة 24 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة نادية السبع الـ28، إذ رحلت عن عالمنا عام 1992.

وفي السطور التالية يستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن نادية السبع:

- نادية السبع ولدت في مارس عام 1929 وهي من مواليد محافظة الدقهلية، بحسب ما كتبه الناقد المسرحي الكبير عمرو دوارة في مجلة مسرحنا، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- بدأت الفنانة نادية السبع حياتها المهنية في الصحافة، ودرست بعد ذلك في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- اتجهت الفنانة نادية السبع في بداية عملها بالمجال الفني إلى الإذاعة والمسرح، وشاركت في مسلسلات إذاعية منها "وتبقى الحقيقة، هجرة النور، من أجل ولدي، نور الدين والقصر المسحور".

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- شاركت نادية السبع في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: "سنوات العمر، رجال فوق الصخور، حدود الله، الضياع، الشك، الشوارع الخلفية، الباحثة، أبواب المدينة". وكان آخرها "الوقف" عام 1992.

- قدمت نادية السبع للمسرح العديد من المسرحيات البارزة، منها "بيت برنارد ألبا، الأميرة تنتظر، ركن المرأة، بداية ونهاية، الأيدي الناعمة".

- الفنانة نادية السبع لها رصيد كبير في السينما، بدايتها السينمائية كانت في فيلم "طاقية الإخفاء" عام 1944.

- قدمت للسينما أعمالا كثيرة، أبرزها "طريق الشوك، ليلة غرام، آدم وحواء، لحن الخلود، درب المهابيل، كيلو 99، الجمالية عام 1987، ثم الأونطجية في نفس العام.

- رحلت الفنانة نادية السبع عن عالمنا 24 يوليو عام 1992.