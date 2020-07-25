محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حلت أمس الجمعة 24 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة نادية السبع الـ28، إذ رحلت عن عالمنا عام 1992.
وفي السطور التالية يستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن نادية السبع:
- نادية السبع ولدت في مارس عام 1929 وهي من مواليد محافظة الدقهلية، بحسب ما كتبه الناقد المسرحي الكبير عمرو دوارة في مجلة مسرحنا، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- بدأت الفنانة نادية السبع حياتها المهنية في الصحافة، ودرست بعد ذلك في المعهد العالي للفنون المسرحية.
- اتجهت الفنانة نادية السبع في بداية عملها بالمجال الفني إلى الإذاعة والمسرح، وشاركت في مسلسلات إذاعية منها "وتبقى الحقيقة، هجرة النور، من أجل ولدي، نور الدين والقصر المسحور".
- شاركت نادية السبع في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: "سنوات العمر، رجال فوق الصخور، حدود الله، الضياع، الشك، الشوارع الخلفية، الباحثة، أبواب المدينة". وكان آخرها "الوقف" عام 1992.
- قدمت نادية السبع للمسرح العديد من المسرحيات البارزة، منها "بيت برنارد ألبا، الأميرة تنتظر، ركن المرأة، بداية ونهاية، الأيدي الناعمة".
- الفنانة نادية السبع لها رصيد كبير في السينما، بدايتها السينمائية كانت في فيلم "طاقية الإخفاء" عام 1944.
- قدمت للسينما أعمالا كثيرة، أبرزها "طريق الشوك، ليلة غرام، آدم وحواء، لحن الخلود، درب المهابيل، كيلو 99، الجمالية عام 1987، ثم الأونطجية في نفس العام.
- رحلت الفنانة نادية السبع عن عالمنا 24 يوليو عام 1992.
كانت هذه تفاصيل خبر "لحن الخلود" و"درب المهابيل" أبرز أعمالها.. معلومات عن نادية السبع بذكرى وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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