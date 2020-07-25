الفيلم الفلسطيني 200 متر إلى مهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - أعلنت مسابقة "أيام فينيسيا"، المقرر اقامتها ضمن فعاليات الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، عن مشاركة الفيلم الروائي الفلسطيني الطويل "200 متر" للمخرج الفلسطيني آمين نايفة رسميا.

الممثل علي سليمان من مشاهد الفيلم

الفيلم من كتابة وإخراج أمين نايف في أول تجربة بمجال اللفيلم الروائي الطويل، ومن إنتاج مي عودة، ومن بطولة الممثل علي سليمان ومجموعة من المواهب الفلسطينية وبمشاركة الممثلة الألمانية Anna Unterberger، وشارك ضمن برنامج مشروعات في مرحلة التطوير في الدورة الأولى لمنصة مهرجان الجونة السينمائي، حيث حصل آنذاك على جائزة مينتور آرابيا لتمكين الأطفال والشباب، وقدرها 5000 دولار أمريكي.

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تدور أحداث الفيلم حول قصة عائلة فلسطينية فرقها قسرا جدار الاحتلال الإسرائيلي، وتدور أحداثه حول رحلة أب يريد الوصول إلى ابنه على الطرف الآخر من الجدار، وتم تصويره في مدينة طولكرم الصيف الماضي.

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