نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - الحب لا يأتي في مكان أو وقت معين، ولأن النجوم يقضون الكثير من وقتهم في لوكيشنات التصوير، فنجد كثيرين منهم يقعون في الحب أثناء عملهم، وأحياناً أثناء تمثيلهم الحب يتحول للواقع، واليوم نرصد لكم هؤلاء المشاهير الذين وقعوا في الغرام خلال أدوارهم الفنية.



منى زكي وأحمد حلمي:



لم يكن اللقاء الأول بين الاثنين مبشرًا، خاصة أن منى زكي عندما وجدت أحمد حلمي في مكتب أحد المنتجين أثناء اتفاقهما على تمثيل مسرحية، توقعت أن يقابلها بحفاوة لأنه يعرف أخاها لكنه كان يتعامل معها بشكل رسمي.

وبعد البدء في بروفات هذه المسرحية التي لم تستكمل بدأت هذه المعاملة تتغير وتبدأ صداقة كانت بداية واحدة من أكثر زيجات الوسط الفني شهرة.

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ياسمين رئيس وهادي الباجوري:



بسبب عمل ياسمين رئيس وهادي الباجوري في مجال الإعلانات معاً هي كموديل، وهو كمخرج تعرفا على بعضهما البعض، ولكن لم تكن بينهما أي مشاعر ولكن بعد سنوات، وبعد أن صرحا لبعضهما بحقيقة مشاعرهما، صرحت ياسمين لـ هادي بأنها كانت معجبة به منذ اللقاء الأول.

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غادة عادل ومجدي الهواري:



أيضاً عالم الإعلانات جمع بين غادة عادل والمخرج مجدي الهواري حين تعرفا على بعضهما لأول مرة، وقد أعجب بها مجدي من النظرة الأولى، وصرح لها بعد فترة ليتزوجا ويكتشفها فنياً على مستوى التمثيل، لكن بعد 20 عاماً من الزواج حدث الانفصال في 2018.

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هنا شيحة وأحمد فلوكس:



في أثناء تصوير هنا شيحة و"أحمد فلوكس" مسلسل "نصيبي وقسمتك" وقعا في حب بعضهما، ليحدث بعد ذلك الزواج سريعًا، لكنه أيضاً انتهي سريعاً وحدث الطلاق.

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كندة علوش وعمرو يوسف:



عدد من الأعمال جمعت بين كندة علوش وعمرو يوسف مثل "نيران صديقة" و"عد تنازلي" و"برتيتا"، وقد كانت السبب في وقوعهما في الحب كما صرح عمرو حيث قال إن الأمر حدث مع الوقت، لا يمكن أن يقول في أي لحظة بالتحديد، وقد تزوجا بالفعل.



وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها عمرو يوسف في الحب أثناء تصويره أحد أعماله الفنية، فلقد أعلن خطبته من قبل من مي نور الشريف بعد أن أحبها أثناء تصوير مسلسل "الدالي"، ولكن لم يكتب لهذه العلاقة النجاح.

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أيتن عامر ومحمد عز العرب:



بدأ التعارف بين أيتن عامر ومدير التصوير محمد عز العرب أثناء تصوير مسلسل "السبع وصايا"، ولكن صداقتهما بدأت مع فيلم "زنقة ستات" لتبدأ قصة حبهما ثم الزواج.



غادة عبد الرازق ومحمد زنيتا:



وآخر النجوم الذين وقعوا في الغرام أثناء التصوير هي غادة عبد الرازق في رمضان الماضي حين أعلنت عقد قرانها على مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، حيث تم عقد القران في كواليس المسلسل.

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