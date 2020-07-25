تامر كرم يحيي ذكرى وفاة فاروق الفيشاوي بهذه الكلمات

أحيا المخرج تامر كرم الذكرى الأولى على وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "كرم" عبر صفحته قائلا : "كان بيننا قبل عام.. الذكري السنوية ألاولي للراحل العظيم الجنتل مان ألاستاذ فاروق الفيشاوي الذي شرفت بإخراج أخر عمل له الملك لير". الفيشاوي الذي شرفت بإخراج أخر عمل له الملك لير". واختتم حديثه قائلا : "ربنا يرحمك برحمته الواسعه وتكون في مكان أفضل وأحسن ياغالي ياعزيز" . الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج تامر كرم مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، بطولة الدكتور يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، الموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى. "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، بطولة الدكتور يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، الموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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