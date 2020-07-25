اليوم.. نجوم الموسيقى الشعبية والسيرك القومى على مسرح عبد الوهاب

ضمن برنامج عودة الروح الذي يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من الفقرات الفنية للفرقة القومية للموسيقى الشعبية والسيرك القومي، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم السبت، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، بإشراف الفنان مصطفي محسن مدير المسرح.

حيث تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة متنوعة من أغاني الفن الشعبي الأصيل والمواويل، منها قمر سيدنا النبي، أمدحك، الهوا ميال، الوردة

عطشانة، ياما دقت على الراس طبول، ساقية بحرية، قلتين على الترعة، على ورق الفل دلعني يشدو بها نجوم الفرقة أحمد حسن، دعاء الجيزاوي، نورا صبحي، ميادة سليم، خيرية الشاعر، آية خالد، إلى جانب الفقرة النوبية للفنان سيد السمان، وفقرة التنورة للفنان صلاح عبد الظاهر، بمصاحبة الطبل البلدى والربابة والمزمار، إشراف فنى للفنان عاطف سعيد.

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عقب ذلك يستمتع جمهور الإسكندرية مع أروع فقرات فنون السيرك القومى

برئاسة الفنان وليد طه، تقدمها شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى، منها استعراض الثعابين للفنان حسن فيصل، التوازن على الكراسي للفنان أشرف فيصل، الساحر للفنان عادل السعيد، الكرابيح للفنانة ليلى الجوهرى، المكعب للفنان كريم راشد، لايت مان للفنان جمال بسيونى، المطبخ الصينى للفنان يوسف النوبي، التوازن للفنان محمد جابر، وذلك طوال الموسم الصيفي .

يأتى ذلك مع إلتزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض .