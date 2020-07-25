كواليس ألبوم مصطى قمر الجديد "لمن يهمه الأمر

كشف الفنان مصطفى قمر كواليس ألبومه الصيفي الجديد"لمن يهمه الأمر 2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "hنستجرام".

أعلن قمر عن فريق عمل الألبوم قائلاً:"واخيرا ياجماعة حابدأ اكشفلكوا عن كواليس البوم " لمن يهمه الامر ٢ " عازف الجيتار المبدع تامر فتحي ومن اعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحي والمايسترو يحي الموجي عازف الكمان المبدع

وقائد الكوارتيت بالالبوم ومعانا كمان الملحن العبقري اشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع الحساس صديق الطفولة رضا زايد. وبعدين ياجماعة هم كلهم مبدعين كدة واحنا ولاد البطة السودا انتظروا المزيد من الكواليس"

كتب قمر سابقاً عن بعض أغاني "لمن يهمه الأمر 2"حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة

- مسافر - عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".

والملفت في الامر، ان عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم سابق لـ قمر ، حي طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يومحبيب، جواها، أهل الغرام".

يأتي الالبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".

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