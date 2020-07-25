عزمي والكمان يشعلان حماس جمهور ساقية الصاوي

حفلتين موسيقيتين استقبلتها ساقية عبدالمنعم الصاوي لعازف الكمان الموهوب "عزمى" على مسرحها النهر مساء امس، الجمعة 27 من يوليو فى الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً.
حضرها محبى موسيقى وعزف عزمى الآخاذ على آلة الكمان من خلال إعادة عزف الأغنيات بإسلوبه الخاص القديمة والجديدة، وذلك مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعى.
وفى البداية رحب عزمى بالحضور وشكرهمعلى حضورهم وتقديرهم له بالحضور فى هذه الظروف.
قدم عزمى مع فرقته مجموعة منوعة من الأغنيات بإسلوب مختلف أشعل حماس الجمهور ومن هذه الأغنيات "ميدلى سيد درويش، ميدلى وردة، أحبك وسنة الحياة لحسين الجسمى، senorita، they don’t care about us، ميدلى عمرو دياب،سيرة الحب" وشارك عزمى صوتين جديدين على المسرح.
ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 ، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء ، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.
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