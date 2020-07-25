حرص الفنان أحمد الفيشاوي على إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، وذلك بصورة معه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".
تضمنت الصورة لقطة من طفولة أحمد برفقة والده ووالدته الفنانة سمية الألفي، وعلق عليها:" إلى اللقاء يا كريميا جدع يا أطيب خلق الله ❤️ قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي .. أسألكم الفاتحه لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية".
رحل فاروق عن دنيانا يوم 25 يوليو من العام الماضي،
يذكر أن أحمد يستعد لعرض فيلمه الجديد "الحارث" الذي أعلن عن اقتراب عرضه عبر "انستجرام" ويشاركه البطولة "ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال، بالإضافة إلى استكمال تصوير فيلم "30 مارس" أمام "دينا الشربيني، خالد الصاوي".
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته الأولى..أحمد الفيشاوي لوالده:إلى اللقاء ياأطيب خلق الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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