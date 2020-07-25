في ذكرى وفاته الأولى..أحمد الفيشاوي لوالده:إلى اللقاء ياأطيب خلق الله

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، وذلك بصورة معه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

تضمنت الصورة لقطة من طفولة أحمد برفقة والده ووالدته الفنانة سمية الألفي، وعلق عليها:" إلى اللقاء يا كريم

يا جدع يا أطيب خلق الله ❤️ قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي .. أسألكم الفاتحه لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية".

رحل فاروق عن دنيانا يوم 25 يوليو من العام الماضي،

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بعد رحلة قصيرة مع مرض السرطان، وشارك في جنازته عدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني، بالإضافة إلى عدد من محبيه.

يذكر أن أحمد يستعد لعرض فيلمه الجديد "الحارث" الذي أعلن عن اقتراب عرضه عبر "انستجرام" ويشاركه البطولة "ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال، بالإضافة إلى استكمال تصوير فيلم "30 مارس" أمام "دينا الشربيني، خالد الصاوي".