فيديو..إليسا تقترب من المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "صاحبة رأي" على "يوتيوب"

اقتربت الفنانة إليسا من مليون مشاهدة بأغنيتها "صاحبة رأي"، وذلك بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:هادي شرارة، وحصلت على المركز السادس في قائمة الأكثر مشاهدة على"يوتيوب"
"صاحبة رأي" تتضمن ألبوم إليسا الجديد الذي حمل إسم الأغنية المقرر طرحه يوم السبت المقبل الموافق 1 أغسطس.
يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنيتين منفردتين، إحداهما أغنية"هننغني كمان وكمان"، التي طرحتها شهر أبريل الماضي وحققت مايزيد عن 7 مليون مشاهدة، من كلمات:شادي نور، ألحان وتوزيع:محمد يحيى، والأخرى أغنية "قهوة الماضي" التي طرحتها خلال شهر مايو الماضي، وحققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع: كميل خوري.
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