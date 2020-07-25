صور.. محمود التوني يحتفل بعقد قرانه

احتفل الشاعر والمنتج محمود التوني بعقد قرانه على الآنسة علا حسين وسط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وجاء عقد قران محمود وعلا بحضور عدد محدود من المقربين، حرصًا على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا بين الحضور، ووثق تلك اللحظات من البهجة المصور محمود سري الدين. على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا بين الحضور، ووثق تلك اللحظات من البهجة المصور محمود سري الدين. Advertisements ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في الرابع من أغسطس المقبل الذي يوافق خامس أيام عيد الأضحى المبارك. الرابع من أغسطس المقبل الذي يوافق خامس أيام عيد الأضحى المبارك. يذكر أن محمود التوني طرح من أشعاره مؤخرا أغنية بنستقوى على طريقة الفيديو كليب، للفنانة زينب حسن، نجمة برنامج ذا فويس، والأغنية من ألحان حاتم عزت، وتوزيع تيام.

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