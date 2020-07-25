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تامر حسين مشيدًا بـ عمرو مصطفى: أول من أمِن بموهبتى وراهِن عليا

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أشاد الشاعر تامر حسين بالفنان عمرو مصطفى، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

ونشر تامر حسين فيديو من الكواليس، وظهر من خلاله برفقة عمرو مصطفى، حيث صرح تامر قائلًا: قبل

ما نتكلم ف أى كواليس الراجل ده صاحب فضل كبير فى مشوارى الفنى أول واحد قدمنى لمطربين ونجوم الوطن العربى فى ٢٠٠٥ وأمِن بموهبتى وراهِن عليا وغامِر فى أول البوماته بنزولى معاه ب ٧ أغانى الملحن العبقرى المتميز عمرو مصطفى وياما ربنا كرمنا بنيتنا الصافيه بنجاحات كبيرة وب اذن الله مكملين .

 

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يذكر أن الفنان عمرو مصطفى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان  سرحت فيك، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

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