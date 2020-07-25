أحمد العوضي يكشف عن العمل الأقرب لقلبه

كشف الفنان أحمد العوضي عن العمل الأقرب لقلبه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ".
وكتب "العوضي" عبر صفحته قائلا : "رغم كل الصعوبات اللي بتقابل الواحد في مشواره.. فخور بكل خطوة عملتها وكل عملاشتغلته لحد ما وصلت للعملين دول.. الاختيار المسلسل الأقرب لقلبي وسيظل دائما الأفضل والأحب لقلبي".
وتابع: "وشديد الخطورة اللي أفتخر أن أول أعمال watch it يبقي مسلسل ليا.. شكرا لكلحد ساعدني ووقف جنبي.. ولسه المشوار مبتداش لسه المشوار بيبتدي".
يشار إلي أن "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، ريم البارودي، محمود حجازي، رياض الخولي، خالد كمال، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام علي.
يذكر أن يتناول العمل قضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن الوطني والقوي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.
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