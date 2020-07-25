هذه هي المسلسلات الدرامية المنتظرة لـموسم 2021

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويذكر أن في رمضان 2020 جرى اختزال بعض المشاهد والاقتطاع منها لتسريع عملية الانتهاء من تصوير المسلسلات واللحاق بالسباق الرمضاني، وذلك بسبب جائحة كورونا التي لم يتوقع المنتجين استمرارها لمدة طويلة، الأمر الذي جعل بعض المنتجين اتخاذ قرار يقضي بتأجيل عرض مسلاسلاتهم للموسم المقبل، أبرزهم مسلسل “الهيبة” من بطولة تيم حسن، ومسلسل “دانتيل” بطولة سيرين عبدالنور ومحمود نصر حيث سيتم عرضهما في رمضان 2021.

واتضحت إلى حد كبير خريطة الدراما الرمضانية للعام المقبل 2021، خاصّة بعد إعلان الكثير من الفنانين عن مشاريعهم، بل وتوقيع عقود هذه الأعمال، بالإضافة للأعمال التي توقفت بسبب كورونا، لتعود قريباً إلى الاستديوهات استعداداً للمنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

وبعد تأجيل مسلسله “الإمبراطور” الذي كان من المفترض أن يقدّمه الفنان محمد رمضان، ويرصد عبره مسيرة الفنان الراحل أحمد زكي، بسبب خلافات مع الورثة، أعلن الفنان المصري عن توقيعه لمسلسل جديد عنوانه “موسى”، عن قصة من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر مرسي.

وبدأت شركة “صبّاح ميديا” بالتحضير لمسلسلٍ جديد يجمع الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان في رمضان 2021، إذْ يقفان للمرة الأولى أحدهما أمام الآخر. والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي، قصّته من تأليف حسان دهشان، والإخراج لأحمد خالد موسى.

كما أُعلن عن جزء ثانٍ من مسلسل “الاختيار” الذي حقق الجزء الأوَّل منه للفنان أمير كرارة نجاحا كبيراً. ولكن تقرَّر أن يقدمه الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والقصة لباهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن جزء ثانٍ من مسلسلها “سكر زيادة” الذي قدَّمت الجزء الأول منه مع الفنانات نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، وكان الإخراج لوائل إحسان. وقد أعرب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اندهاشهم من الخبر، خاصة أن الجزء الأول تعرض لهجوم كبير ولم يحقق أي نجاح يذكر، وخصوصاً على صعيد نسب المشاهدة.

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وفي أول تجربة تلفزيونية بينهما، يلتقي الثنائي أمير كرارة وأحمد السقا في مسلسل “نسل الأغراب”، وهي دراما صعيدية، من تأليف وإخراج محمد سامي. كما يعكف الكاتب وحيد حامد حالياً على كتابة الجزء الثالث من مسلسل “الجماعة”، وسيتناول تغيرات زمنية عديدة، بدءاً بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر، مروراً بحكم الرئيس أنور السادات وتأثير “جماعة الإخوان المسلمين” في هذه الحقبة من التاريخ.

وأعلن الفنان أحمد فلوكس عن تعاقده مع السيناريست محمد الشواف لكتابة السيناريو الخاص بمسلسله القادم “سفينة نوح” الذي من المقرر تقديمه بالموسم الرمضاني المقبل، 2021.

وتستأنف الفنانة هيفا وهبي قريباً تصوير مسلسل “أسود فاتح” بعد توقف استمرَّ لشهور، إذ كان يفترض تصوير بعض المشاهد في لبنان. وجاء تعليق حركة الطيران حائلاً دون ذلك، كونها كانت مع فريق العمل في مصر. وكان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، إلا أنه أُجّل لرمضان القادم. المسلسل من بطولة هيفا وهبي، وروجينا، وصبري فواز، وشريف سلامة، ونانسي صلاح، ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وآخرين. والقصة من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وبعدما توقّف تصوير مسلسل “هجمة مرتدة” للفنانة التونسيّة هند صبري، بسبب تطلُّب تصوير بعض المشاهد في إيطاليا، من المقرَّر استئناف التصوير قريباً للعرض في شهر رمضان القادم. وتجسّد صبري في المسلسل شخصيَّة سيدة متزوجة من ضابط في الجهاز الأمني، وتقع في العديد من المشاكل بسببه. ويشارك في بطولة العمل الذي يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، بجوار صبري، كل من الفنانين أحمد عز وهشام سليم وماجدة زكي ونضال الشافعي. والقصة من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة “سينرجي”.

وبعدما انتهت من تصوير عدد كبير من مشاهدها في مسلسل “تقاطع طرق”، تستأنف الفنانة منى زكي تصوير باقي مشاهده قريباً لعرضه على الشاشة في شهر رمضان القادم. ويأتي ذلك بعد توقُّف التصوير. ويناقش العمل العلاقات الزوجية والتفكُّك الأسري الذي تتسبب به الخيانة الزوجية. المسلسل عن قصة من تأليف وإخراج تامر محسن وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد التاجي ومايان السيد وحنان يوسف.

وبعد نجاحه في تقديم مسلسل “الفتوة” في شهر رمضان الماضي، يقدِّم الفنان ياسر جلال شخصية الصحابي خالد بن الوليد من خلال مسلسل “سيف الله”، المأخوذ من كتاب “عبقرية خالد” للأديب عباس محمود ‏العقاد. وكان من المفترض أن يجسد شخصية سيف الله الفنان عمرو يوسف، إلا أنه اعتذر بسبب انشغاله بتصوير عمل آخر، ما دفع الشركة المنتجة إلى إسناد دور البطولة إلى ياسر جلال.

