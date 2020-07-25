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كورونا ينال من نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز

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رنا صلاح الدين - أكد النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس المستجد رغم عدم ظهور الأعراض عليه.

54f2d6cca5.jpgتشافي هيرنانديز

نجم السابق قال في تصريحات نقلتها "رويترز": سأخضع لعزل شخصي بينما يستعد الفريق لمباراته الأولى بعد استئناف الدوري، اليوم لن أتمكن من الانضمام إلى فريقي خلال عودته للبطولة الرسمية، ديفيد براتس، مدرب الفريق الثاني للسد، سيقود الجهاز الفني نيابة عني.

b894084a3b.jpgتشافي هيرنانديز

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نجم منتخب إسبانيا السابق أضاف، قبل أيام قليلة جاءت نتيجة فحصي الأخير إيجابية، لحسن الحظ أشعر أنني على ما يرام لكني سأخضع للعزل حتى السماح لي بالعودة، عندما تسمح الخدمة الصحية لي بالعودة سأكون على أهبة الاستعداد للعودة للعمل وممارسة واجباتي اليومية الروتينية.

5c277c94df.jpgتشافي هيرنانديز

مباريات دوري نجوم قطر كانت قد استؤنفت الجمعة بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار.. وسيلتقي السد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث مع الخور اليوم السبت قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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