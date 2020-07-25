كورونا ينال من نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز

رنا صلاح الدين - أكد النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد رغم عدم ظهور الأعراض عليه.

تشافي هيرنانديز

نجم برشلونة السابق قال في تصريحات نقلتها "رويترز": سأخضع لعزل شخصي بينما يستعد الفريق لمباراته الأولى بعد استئناف الدوري، اليوم لن أتمكن من الانضمام إلى فريقي خلال عودته للبطولة الرسمية، ديفيد براتس، مدرب الفريق الثاني للسد، سيقود الجهاز الفني نيابة عني.

تشافي هيرنانديز

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نجم منتخب إسبانيا السابق أضاف، قبل أيام قليلة جاءت نتيجة فحصي الأخير إيجابية، لحسن الحظ أشعر أنني على ما يرام لكني سأخضع للعزل حتى السماح لي بالعودة، عندما تسمح الخدمة الصحية لي بالعودة سأكون على أهبة الاستعداد للعودة للعمل وممارسة واجباتي اليومية الروتينية.

تشافي هيرنانديز

مباريات دوري نجوم قطر كانت قد استؤنفت الجمعة بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار.. وسيلتقي السد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث مع الخور اليوم السبت قبل خمس جولات من نهاية الموسم.