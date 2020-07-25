كواليس أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين".. صور

رنا صلاح الدين - انطلق تصوير أول أيام فيلم " قبل الأربعين" بالديكور الأول في أحد العمارات السكنية بمنطقة حدائق القبة، ويتم استئناف باقي تصوير أيام العمل تباعا، وذلك علي مدار فترات متقاربة وفي أماكن تصوير مختلفة.

يشار أن أولي مشاهد تصوير العمل جمعت كل من الفنان إيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، ومعتز هشام، ولبني ونس، وجميل برسوم، ومجموعة من الوجوه الصاعدة.

إيهاب فهمي كشف أنه يسعي من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلي توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصريه وغيرها.

وأضاف أن لوكيشن تصوير العمل يدور بتحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج شادي صبره، وذلك بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير لجائحه فيروس "كورونا"، واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام، مما يساعد ذلك علي الاستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصري العريق.

Advertisements

كما أكد المنتج شادي صبره أنه يراهن علي تقديم خلطة فنية ستحدث طفرة في السينما المصرية والعربية، مما يتوقع للعمل حين عرضه بدور العرض السينمائي بتحقيق نقد إيجابي من قبل جميع الجهات الإعلامية والصحفية والجمهور، مما يؤدي ذلك إلي ارتفاع ملحوظ في الإيرادات بشكل مستمر وغيرها.

وتدور فكرة "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي، وتستند أحداثه على أحداث تمت بالفعل مما يشار إلى أنها أحداث واقعيه لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، وهم: الفنانة داليا مصطفي، بسمه، هاله فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامى مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.