سلاف فواخرجي ترد على انتقادها بسبب قبلة "شارع شيكاغو"

السبت 25 يوليه 2020

الفنانة سلاف فواخرجي

ردت الفنانة سلاف فواخرجي على الانتقادات التي وجهت لها بسبب قبلتها على الملصق الدعائي وفي إعلان مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو".



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وقالت إنها تتقبل الانتقاد وليس لديها أزمة، فهذا شيء كان متوقعاً، لكنها لم تتوقع أن تكون الصدمة بهذه البشاعة، فمن حق هؤلاء أن ينتقدوا ولكن ليس من حقهم التجريح بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن تلك الصدمة حدثت لأن هذا الأمر جديد على المجتمع العربي ولم يحدث من قبل وأنها مؤمنة به ولو لم تكن كذلك لما أقدمت على تلك الخطوة، وأنها ليست بحاجة لدعاية أو إثارة بلبلة فهي تعشق عملها وتخلص له ليس إلا.

وأشارت سولاف إلى أن ردود الأفعال لم تكن سيئة فحسب، ولكن كان هناك العديد من المتضامنين مع فريق عمل المسلسل الذي يتناول فترة زمنية نعشقها جميعاً، وقد تكون القبلة فعلا معيباً ولكن السينما والتلفزيون مليئان بتلك المشاهد ويبدو أن الجيل اختلف.