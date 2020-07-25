شكرا لقرائتكم خبر عن هازال كايا بفيلم جديد..وهل سيخوض هذا الممثل دور البطولة معها؟ والان مع التفاصيل

النجمة التركية هازال كايا

تتحضّر النجمة التركية ​هازال كايا​ لخوض بطولة فيلم سينمائي جديد، وقد افادت وسائل اعلام تركية ان هناك مفاوضات مع الممثل التركي اونور تونا​ لخوض دور البطولة الى جانب هازال، الا انه ام يُعطي الجواب النهائي بعد للشركة المنتجة.



وكانت وضعت هازال كايا حداً مؤخرا للهجوم القاسي عليها، بعد إعلانها دعمها للمثليين، فأوضحت أنه لا يوجد أي أحد يترك إبنه ليصبح مثلياً، مضيفة: "دعكم من المثاليات الآن لم أدافع عن حقوق المثليين ولم أروج لها، قلت فقط إنني لن أستغني عن ابني".

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