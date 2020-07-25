عمار شلق وساشا دحدوح ينضمّان لمسلسل معتصم النهار ودانييلا رحمة

السبت 25 يوليه 2020

الممثلان اللبنانيان عمار شلق وساشا دحدوح Advertisements

إنضم الممثلان اللبنانيان ​عمار شلق وساشا دحدوح لمسلسل "DNA"، الذي سينطلق تصويره خلال أيام في بيروت، من بطولة الممثل السوري معتصم النهار​، والممثلة اللبنانية دانييلا رحمه​.



كما إنضم للمسلسل الممثلين وسام سعد، روز الخولي، وتامار أفاكيان، فيما لا يزال المنتج ​جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز​، يستمر في التحضيرات لإنطلاق تصوير المسلسل، المؤلّف من 10 حلقات، من كاتبة ريم حنا، وإخراج المثنى صبح.

ويقدّم عمار شلق دوراً مختلفاً وشخصية لديها خصوصيتها، تؤثر على مجرى القصة وأحداثها، وهي قصة حقيقية، مشوّقة وغريبة، يطرحها العمل بجرأة، كذلك بالنسبة لساشا دحدوح، التي تقدّم شخصية جديدة عليها.