نوال الزغبي رأت نجوى كرم في حلمها.. وهي ترد

السبت 25 يوليه 2020

نوال الزغبي ونجوى كرم Advertisements

عبّرت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبى عن إشتياقها لصديقتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم​، وكشفت أنها رأتها في حلمها.



وكتبت نوال لنجوى على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "اشتقت لك كثيرا.. رأيتك في حلمي". بدورها ردت نجوى على نوال، وكتبت: "اشتقت لك أيضاً.. إنشالله خير".

وكانت نوال قد عبّرت أيضاً عن إشتياقها لمحبيها وحفلاتها، منذ توقف كل الأنشطة الفنية بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ونشرت صورة لها من إحدى حفلاتها، عبر صفحتها الخاصة وعلّقت: "اشتقت إلى المسرح... اشتقت إليكم جميعاً"، في حين تواصل التحضير لأعمال جديدة، ومنها أغنية مع الشاعر محمد القاسمي، وأغنية "قلبي على قلبه"، التي تتعاون فيها مع الفنان اللبناني زياد برجي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.