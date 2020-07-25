توقيف عناصر أجنبية في السودان شاركت في مظاهرات احتجاجية إخوانية ضد الحكومة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/7/25 05:15 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/7/25 05:15 م بتوقيت أبوظبي

ألقت السلطات السودانية القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الحكومة الانتقالية أمس الجمعة. وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إن قوات الأمن ألقت القبض على عناصر متطرفة أجنبية شاركت في مظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان لإرباك المشهد السياسي في البلاد. Advertisements ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير تحاول الجماعة الإرهابية وأنصارها التحريض ضد السلطات الانتقالية لكن كثير دعواتها للتظاهر انتهت بالفشل. وشكل السودان لجنة لتفكيك بنية التنظيم الإخواني المتغلغلة في مفاصل الدولة كما سن تشريعات لملاحقة قيادات الجماعة في قضايا فساد. وتضم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقواتالدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

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